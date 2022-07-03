«البترول» تتجه للاشتراك في جميع خطط الدولة التنموية بكل القطاعات

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية للاشتراك مع الدولة في العديد من المشروعات القومية من خلال الشركات التابعة لها العاملة في المقاولات والإنشاءات في العمل مع الدولة في العديد من المشروعات.

ولم تختص الشركة البترولية في شؤون إنشاءات البترول والأعمال الخاصة بقطاعها فقط، بل قامت بالعمل في العديد من القطاعات منها قطاع النقل الذي تسعى الدولة بشكل كبير لتحسينه وتحديثه بشكل كبير ومتطور.

وساهمت شركة بتروجيت إحدى شركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية العاملة في مجال الإنشاءات في الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات الخاصة بمحطتين من محطات بتنفيذ محطتي العبور والمستقبل من جميع الإنشاءات والتشطيبات المعمارية شاملة كباري المشاة التي تمر من طريق الإسماعيلية الصحراوي.

شركة بتروجيت ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى

وقال المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت والعضو المنتدب، في تصريحات له على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للقطار الكهربائي ومحطة عدلي منصور المركزية، إن شركة بتروجيت ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي تُعزز خطة التنمية المستدامة والتي تتبناها الدولة.

وأضاف أن الشركة نفذت مشروع التخزين الاستراتيجي للبترول الخام لقطاع البترول المصري، وهو من المشروعات العملاقة التي تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما حصلت على أفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لسنة 2021.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع تكسير الهيدروجين لمازوت في أسيوط، كما تشارك الآن في توسعة معمل تكرير البترول بالإسكندرية، وشاركت بمشروع أنفاق الإسماعيلية «تحيا مصر»، وتم تسجيله كأفضل مشروع عالمي من مؤسسة ميد العالمية لعام 2020، ونفذت الشركة أيضاً مشروع «نفق الشهيد أحمد حمدي 2» بالسويس، كما شاركت في المشروعات الاستراتيجية مثل صوامع تخزين الغلال في مرحلتيها الأولى والثانية.

الشركة تشارك الآن في المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

وأوضح لطفي أن الشركة تشارك الآن في المرحلة الأولى لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق من ميدان الرماية للملك الصالح، وتشارك في العديد من المشروعات مثل الشبكة القومية للطرق، موضحاً أن الشركة شاركت في مشروع القطار السريع، ونفذت الشركة مسارات القطار من خلال كوبري الروبيكي 1 بطول 950 مترا وكوبري الروبيكي 2 بطول 950 مترا، والغرض منها تفادي كل التقاطعات، ضمن خطة إلغاء المزلقانات على مستوى الدولة.