أسعار البترول ترتفع لـ113 دولارا للبرميل.. مخاوف شُح الإمدادات السبب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، حيث طغت المخاوف بشأن شُح الإمدادات العالمية على زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر، وهو العقد الأكثر نشاطا، 63 سنتا أو 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل، في حين كان عقد أغسطس الأقل سيولة، والذي ينتهي يوم الخميس، عند 116.08 دولارًا، بانخفاض 18 سنتًا، أو 0.2%.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 110.27 دولار.

إنتاج المصافي

وقال محللو ANZ في مذكرة بحثية: «ارتفع النفط الخام في التعاملات المبكرة بعد مخزون صعودي.. كان التراجع مدفوعا بزيادة إنتاج المصافي وسط هوامش تكرير عالية تاريخيا».

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام تراجعت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، حتى مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وارتفعت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافي نشاطها، حيث تعمل بنسبة 95% من طاقتها، وهو أعلى مستوى لهذا الوقت من العام في أربع سنوات.

تباطؤ الاقتصاد العالمي

واستمرت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الحد من مكاسب الأسعار، كما أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

في غضون ذلك ، بدأت مجموعة «أوبك +»، التي تضم حلفاء مثل روسيا، يومين من الاجتماعات يوم الأربعاء، رغم أن مصادر لرويترز قالت إن هناك احتمالا ضئيلا لضخ المزيد من النفط.