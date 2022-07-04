9 نصائح صحية للحجاج وتعليمات لأصحاب الأمراض المزمنة

تشهد هذه الأيام المباركة نزوح الحجاج إلى الأراضي المباركة من أجل أداء فريضة الحج، ويحتاج الحاج لأداء المناسك كثير من الطاقة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون لاتباع هذه النصائح لتجنب أي مشكلات تؤثر على حالاتهم الصحية.

ويحتاج الحاج لحالة صحية جيدة، حيث يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر التي قد تؤدي إلى إصابة البعض خلال أداء فريضة الحج بضربات شمس أو انخفاض مستوى السكر وضغط الدم، بحسب نصائح قدمتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

نصائح لصحة الحجاج

- عدم تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي، ولكن يفضل الجلوس واختيار مكان مناسب ومريح لتناول الطعام ولتجنب عسر الهضم.

- إهمال بعض الوجبات الرئيسية والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكر والأملاح، ولكن سيكون من الأفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية والابتعاد عن الوجبات الخفيفة الخالية من السعرات.

- استبدال وجبات مثل رقائق البطاطس والحلويات والمثلجات ببعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل الفواكه والمكسرات.

- يجب أيضا على الحجاج الاهتمام بشرب كميات كبيرة من المياه واقتناء بعض حبات التمر لتناولها عند الشعور بالتعب، حيث إن التمر غني بالسكريات الطبيعية سريعة الامتصاص.

- ولتجنب الإصابة بضربات الشمس يجب على الحجاج استخدام الشمسية أو بعض الكريمات الواقية من أشعة الشمس.

بعض النصائح لأصحاب أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة

- يجب قياس السكر والدم بشكل دوري للتعرف على نسبهم في الجسد من خلال الاستعانة بالحملة الطبية المرافقة للحجاج.

- اتباع نظام غذاء صحي وسليم يمد جسد الحاج بالطاقة والفيتامينات وفق ما يرشحه الدكتور للحالة.

- عند الشعور بأي أعراض من أعراض المرض مثل الدوخة والغثيان وارتفاع درجة الحرارة من الأفضل الذهاب إلى الحملة الطبية للكشف الفوري.

- المحافظة على تناول الطعام الصحي والموافق للحالة الصحية للحاج وأخذ الدواء في المواعيد أول بأول.