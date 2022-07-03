هل ممنوع استخدام الحقيبة والساعة وقت الإحرام؟.. فقيه إسلامي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه الإسلامي، ومستشار الوعي الديني بوزارة التضامن الاجتماعي، فى بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، إن لبس السيدات للمخيط وكذلك استخدامهن للأدوات، أمر جائز، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بلبس الرجل للشنطة التي يضع فيها أدواته مثل «جواز السفر وغيرها»، فيجوز للرجل لبس الشنطة المخيطة لأنها غير محيطة بالعضو رغم أنها مخيطة.

وتابع عاشور، أنه بالنسبة للبس الرجل للحذاء، مثل «صندل مفتوح من الوراء، أو مخيط غير محيط بالعضو كله، وأى شئ ألبسه والحذاء الأفضل ألا يكون مخيط ، واذا كان مخيط يكون غير محيط بالرجل كلها، وموجود بمصر».

وناشد الحجاج بشراء شمسية لاستخدامها وقت ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه يجوز ارتداء النظارة وكذلك الساعة، ولا شئ فى ذلك.

الهلال الأحمر يناشد الحجاج الحفاظ على الصحة الجسدية أثناء فترة الحج

من جانبه وجه الهلال الأحمر المصرى، حجاج بيت الله بالحفاظ على الصحة الجسدية أثناء فترة الحج عن طريق تناول وجبات صحية متوازنة العناصر الغذائية ، مناشدا بضرورة أن تكون الوجبة تحتوي على عناصر متنوعة من كربوهيدرات، بروتين، دهون، ومعادن وفيتامينات من الفواكه والخضراوات بكميات مناسبة بدون تفريط أو حتى إفراط لتَسهُل حركة الحج.

وأضاف أنه يتم تقسيم الوجبات على مدار اليوم إلى ٣ وجبات رئيسية، فطار غذاء وعشاء، ووجبتين خفيفتين في الفترات بين الوجبات الرئيسية، وجبة خفيفة بين الفطار والغداء، والثانية بين الغداء والعشاء، كمصدر إضافي للطاقة.

وناشد الهلال الأحمر الحجاج، بضرورة الحرص على شرب 6 إلى 8 أكواب مياه وتناول السوائل على مدار اليوم، لأن الجسم يتكون من 70% مياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خاصة في ساعات الظهير يفقد كميات كبيرة منها، لذا يجب شرب السوائل بكثرة.