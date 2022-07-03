الأولي علي الجمهورية في دبلوم التعليم التجاري: والداي سبب تفوقي

فازت يمني هشام محمد من بورسعيد بلقب الأولي علي الجمهورية في شهادة دبلوم التعليم التجاري تخصص «فني كاتب حسابات»، وقالت لـ«الوطن» إنها لم تصدق أن تكون ضمن العشرة الأوائل وتحصل على المرتبة الأولى.

وأضافت يمني أنها كنت تتمنى التفوق لكن لم تتخيل أن تصل إلى هذه المرتبة المتقدمة «الأولى على الجمهورية».

تفاصيل اتصال وزارة التعليم بالطالبة

وأوضحت أنها تلقت اتصالا من وزارة التربية والتعليم تخبرها بحصولها على المرتبة الأولى في الدبلومات الفنية أثناء عملها «مشرفة في دار حضانة»، واعتقدت أن أحدا ما يسخر منها فردد «أنتي الأولي علي الجمهورية»، وعندما تيقنت من الخبر صاحت بأعلى صوت «الحمد لله على نعمة ربنا».

وتابعت قائلة إنها تعمل في الإجازة لتوفير احتياجاتها وتثبت ذاتها والبنت يجب أن تعمل لتلبي احتياجاتها وتثبت ذاتها في المجتمع بجانب الدراسة.

أهدي نجاحي لوالداي الداعمين لي في التفوق

وقدمت الطالبة الشكر لله أولا ثم لوالديها اللذين دعماها وآمنا بطموحها، مشيرة إلى أن والدها يعمل بهيئة البريد ببورسعيد، وكان دائم علي تحفيزها ودعمها وتشجيعها هي شقيقها في الصف الثاني الاعدادي وشقيقتها في الصف الثاني الثانوي الأصغر منها.

وأكدت يمنى أن والدتها ربة منزل وتعتنى بأبناها وتحثهم على الطموح وأهدت يمنى نجاحها لأسرتها الصغيرة.

كما قدمت الشكر للمعلمين في مدرسة زينب الكفراوي التجارية بنات الذين كانو داعمين لها وواثقين من نجاحها

وأشارت إلى أن نجاحها اليوم هو بداية إصرار على استكمال طموحها والتفوق فى دراستها الجامعية