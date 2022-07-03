«إسراء» الأولى على الدبلومات الفنية من الدقهلية: «كاد قلبها يتوقف من الفرحة»

حصدت الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، بحصولها على مجموع 695 درجة بنسبة نجاح 99.29%، من مدرسة ميت سلسيل الصناعية المشتركة بمحافظة الدقهلية، قسم تركيبات ومعدات كهربية، وذلك ضمن النتيجة التي أعلنها اليوم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم وتعليم الفني.

فرحة كبيرة في بيت «إسراء»

وعلمت «إسراء» بنتيجتها من اتصال جريدة «الوطن»، وكاد أن يتوقف قلبها من الفرحة والسعادة التي غمرت البيت، وانطلقت الزغاريد في مدينة ميت سلسيل فرحا بهذه النتيجة الكبيرة التي حققتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم، نتائج الدبلومات الفنية «الصناعي - التجاري - الزراعي - الفندقي» في نظاميها «3 سنوات، 5 سنوات»، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة «دراسة نظامية - دراسة بنظام التعليم المزدوج - دراسة بنظام الإعداد المهني - دراسة على نظام العمال»، وذلك للعام الدراسي 2021/2022، والتي بدأت يوم 28 مايو، واستمرت حتى 9 يونيو الماضي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية، الحصول على النتيجة من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، من هنـــا وذلك لجميع أنواع الدبلومات الفنية، كما يوجد رابط آخر يمكن الحصول على النتيجة عن طريقه من هنـا.

أعداد طلاب الدبومات الفنية في الدقهلية

جدير بالذكر أن عدد طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية، هو التعليم الصناعي 34465، التعليم التجاري 13375، التعليم الزراعي 3881، وعدد اللجان الامتحانية 219 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية، كما تم تجهيز 37 استراحة في 17 إدارة تعليمية، منها 17 استراحة سيدات و20 استراحة رجال.

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفني، أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا، والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة «20 طالبة و9 طلاب» من 13 محافظة، تضم الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادي الجديد، وبورسعيد، مؤكدا تنظيم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين قريبا.