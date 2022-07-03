استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسوهاج نهارا: العظمى 38 والرطوبة مرتفعة

تسجل محافظة سوهاج اليوم طقسا شديد الحرارو نهارا ومعتدل الحرارة ليلا، حيث يستمر الطقس الحار متأثرا بمنخفض الهند الموسمى حتى اليوم.

طقس محافظة سوهاج اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد بمحافظة سوهاج 38 درجة مئوية فى طقس شديد الحرارة خاصة بأوقات الظهيرة ودرجات الحرارة الصغرى تسجل 25 درجة مئوية فى طقس معتدل الحرارة ليلا .

أجواء صيفية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم أجواء صيفيه حارة مع إرتفاع نسب الرطوبة حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .كما أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 35 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب سيناء وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة .كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مما يلطف من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا .

درجات الحرارة على جنوب وشمال الصعيد

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 3 يولية على شمال الصعيد 38 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و25 درجة مئوية لدرحة الحرارة الصغرى فى طقس شديد الحرارة نهارا و حار ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر

وتبلغ درجات الحرارة اليوم الأحد على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى و 27 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى ليشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر