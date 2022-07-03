لبناني يعرض كليته للبيع لعلاج زوجته: «أحسن ميفكروني بشحت».. فيديو

مع استمرار الانهيار الاقتصادي والمعيشي للبنان، لم يجد خليل عدنان، سبيلاً لمساعدة زوجته المريضة سوى عرض كليته للبيع؛ أملاً في توفير حياة كريمة لعائلته، بعد أن خسر مصدر رزقه، وفق ما نقلته قناة العربية.

«أحسن ميفكروني بشحت قررت أبيع كليتي لعلاج زوجتي وإطعام أسرتي»، بهذه الكلمات أعرب خليل عن الحالة التي وصل إليها، إلاّ أنّ وزارة الصحة اللبنانية نفت أن يكون الأمر قد تحول إلى ظاهرة، خاصة أنّ القوانين اللبنانية تحرم عملية بيع الأعضاء، فيما تخضع عملية الوهب لسلسة من الاشتراطات.

ركود اقتصادي في لبنان

وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، كان لبنان في حالة ركود اقتصادي حر، إذ كانت العملة اللبنانية عديمة القيمة، والحكومة منقسمة وغير فعالة، ونكاد نقول إنه لا توجد طاقة كهربائية، ولا أمان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية وعالمية.

وتؤثر أزمة لبنان على الجميع في كل مكان في جميع أنحاء البلاد، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر من التأثير العميق لهذه الأزمة متعددة الطبقات، ويحتاج 2.2 مليون لبناني، و86000 مهاجر و200000 لاجئ فلسطيني في لبنان حاليًا إلى مساعدات طارئة، بالإضافة إلى 1.5 مليون لاجئ سوري غير قادرين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية والغذاء والكهرباء والمياه والتعليم وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلا عن خدمات الحماية المنقذة للحياة.

أزمات متتابعة يعاني منها لبنان

ومنذ عام 2019، عانى لبنان من أزمة اقتصادية ومالية معقدة تعمقت بسبب الجمود السياسي، وعوضت مكاسب التنمية وزيادة الاحتياجات الإنسانية للسكان الأكثر ضعفاً في المناطق المحرومة بشدة، وتفاقم هذا الوضع الصعب بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة، وانفجارات ميناء بيروت في أغسطس 2020، والآن أزمة الغذاء والوقود العالمية.