وزير خارجية لبنان: استضافتنا للاجتماع الوزاري العربي رسالة دعم لنا

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إنَّ المشاركين في الاجتماع الوزاري العربي التشاوري الذي تستضيفه بيروت اليوم رسالة دعم ووقوف إلى جانب لبنان، متابعًا: «هذا الاجتماع تستضيفه لبنان بصفته رئيسًا حاليًا للمجلس الوزاري العربي ومخصص للتشاور في التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وتبقى مشاوراته ملكًا له إذ لا بيانات ولا إعلانات».

نقاشات شفافة

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أنَّ النقاشات التي جرت بالاجتماع الوزاري العربي كانت شفافة، إذ جرى تبادل الآراء بشكل مسؤول وجدي، وأدى ذلك لمزيد من التقارب في عدة مواضيع إقليمية ودولية وطرح مقاربات عملية للقضايا المثارة.

ولفت إلى أنَّه جرى التطرق إلى الاستمرار في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومرافقها من اتفاق الطائف مرورًا باتفاق الدوحة، ووصولًا إلى الالتفاف العربي الحالي حول لبنان الذي حملته المبادرة الكويتية.

اعتماد مقاربة جديدة للنازحين السوريين

وتابع: «كانت مناسبة لنا أن نعرض الأوضاع الصعبة الذي يعيشها لبنان واللبنانيون والمساعي الرسمية للتخفيف من معاناة اللبنانيين رغم وطأة الأزمة، كما عرضنا لضرورة اعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين لا تؤدي لتمويل بقاءهم في لبنان».

وأوضح أنَّه جرى التطرق في مختلف الأزمات التي يشهدها العديد من لدول العربية، بالإضافة للقضية الفلسطينية وتعنت الاحتلال وتبديده لأسس الحل العادل والشامل والقائم على أساس الدولتين.

وأفاد بأنَّه جرى التطرق أيضًا إلى انعقاد القمة العربية في الجزائر، والأمن الغذائي والأزمة في الصومال والجفاف الذي ضرب البلاد على مدى السنوات المتتالية وأثره على الزراعة وتربية المواشي.