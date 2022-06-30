الأحمد وقيادات فلسطينية في لبنان لبحث الأوضاع بالأراضي المحتلة

بحث عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وفهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، وقيادات فلسطينية في لبنان، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تشهده من اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وذكرت كالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الممارسات الإسرائيلية وخصوصًا في مدينة القدس تهدف إلى تكريس فكرة التهويد كأمر واقع على المسجد الأقصى، لافتة إلى أن ذلك يتطلب من كل الفلسطينيين موقفا موحدا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة «وفا»، جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، بحضور السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العرادات، ومنذر حمزة عضو قيادة حركة فتح في لبنان، وعدنان يوسف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.

منظمة التحرير الفلسطينية

وخلال الاجتماع، أكد الحضور على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال، وما يندرج في إطاره من استهداف القضية والأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمشروع الوطني الفلسطيني.

كما أكدوا على الدعوة إلى تمتين الجبهة الداخلية والعمل المشترك في إطار مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

المقاومة الشعبية

وأشاد المسؤولين بالمقاومة الشعبية التي يمارسها الشعب الفلسطيني في التصدي لعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ودفاعهم عن أراضيهم في كل مناطق الضفة الغربية خصوصًا في مدينة القدس المُحتلة.