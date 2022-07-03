محافظ القليوبية يتابع استكمال الأعمال النهائية لرصف كوبري عرابي بشبرا

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على متابعته الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة على أرض الواقع ولتذليل المعوقات ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.

رصف كوبري عرابي

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ القليوبية واستمرت للساعات الأولي من صباح اليوم لمتابعة استكمال الأعمال النهائية من رصف كوبري عرابي، والذي توقفت فيه أعمال الرصف بسبب نقص مادة البوتيمين.

وبحث «الهجان» مع مسؤلي هيئة البترول تذليل المعوقات وحلها لإستكمال أعمال الرصف، وتم توفير مادة البوتيمين وإستكمال الأعمال، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، ومسؤلي الطرق والمتابعة بالحي.

وتابع المحافظ عملية رش مادة R.C ثم طبقة الترميم بالمنطقة المتبقيه وهي الطلعة المؤدية لشارع عرابي ويبلغ طولها كيلو متر، بالإضافه إلى إستكمال رصف 150 متر نزلة إتجاه كلية زراعة.

انتهاء الوصلات الكهربائية للإنارة

وجرى تركيب أعمدة الإنارة على إمتداد الكوبري والبالغ عددها 265، وجاري إنهاء الوصلات الكهربائية لهم وتشغيلها بالتوازي مع إنتهاء أعمال الرصف مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أصدر الهجان تعليماته لمهندسي المشروع بترميم ورصف المنطقه أسفل الكوبري «آخر شارع 15 مايو» والبالغ طولها 100 متر، علاوة على التأكيد بتسوية الفواصل بالكوبري لتكون متساوية مع مستوى الرصف، مع الإلتزام بالمواصفات الفنية للرصف تفادياً لحدوث أي مشكلة فيما بعد.

وعلى صعيد آخر شدد "المحافظ" بإستمرار تحسين مستوى النظافة بكافة المناطق ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول وإستمرار التنسيق الدائِم مع الأحياء والمدينة حسب الخطة الزمنية الموضوعة لكل الشوارع الرئيسية والفرعية لرفع أي تراكمات أو بؤر متواجدة بأيٍ منها، لخلق بيئة صحية خالية من التلوث، موجهاً بالنزول الميداني والمتابعة الدورية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة، وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .