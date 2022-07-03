محمد إمام يشارك الجمهور بصورة من كواليس «عمهم»: «سلام وثروت مولعين»

حرص الفنان محمد إمام ، على مشاركة متابعيه بصور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد «عمهم»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

محمد إمام يشارك الجمهور بصورة من كواليس فيلم عمهم

ونشر محمد إمام صورة رفقة محمد ثروت ومحمد سلام، وعلق قائلا: «بقالنا سنين بنشتغل مع بعض.. ولحد دلوقتي مش بنعرف نصور مشهد من كتر الضحك.. محمد سلام ومحمد ثروت مولعين في فيلم عمهم».

محمد إمام يتنظر عرض فيلم «عمهم»

وينتظر محمد إمام طرح فيلم «عمهم» في دور العرض السينمائى بمصر، ضمن سباق عيد الأضحى المقبل، الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا.

يتناول العمل قصة «سلطان»، ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال، ويتورطا في العديد من المتاعب.

أبطال فيلم «عمهم»

ويشارك في بطولة فيلم «عمهم» محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتي، أيتن عامر، سيد رجب، باسم سمرة، محمد لطفي، رياض الخولي، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوي.