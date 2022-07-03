مصرع وإصابة 12 شخصا في 6 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة بسوهاج

لقي 6 أشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم خلال وقائع متفرقة خلال 24 ساعة الماضية بمحافظة سوهاج، بينما أصيب 6 آخرون، وذلك في عدد من الحوادث المختلفة، والتي تنوعت بين حوادث سير وتصادم وغرق ونشوب حريق.

مصرع طفل وإصابة والده في حريق بجرجا

في الواقعة الأولى نشب حريق بحظيرة مواش بمنطقة السحابي بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على النيران.

وأسفر الحادث عن إصابة «محمد ا ع ع»، 51 عاما، عامل بالحظيرة، بحالة اختناق، وذلك أثناء مشاركته في إخماد النيران، ووفاة نجله «أحمد م ا ع ع»، 11عاما، إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، ونُقلت الجثة والمصاب لمستشفى جرجا العام.

مصرع طفل غرقا لعدم إجادة السباحة

أما الواقعة الثانية فشهدت مصرع «علي ح ع»، 15 عاما، طالب، ويقيم بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وقرر والده بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام داخل ترعة «الهيشة»، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

غرق طالب في أخميم

ولقي طالب مصرعه غرقا بمركز أخميم بنهر النيل، وتبين أن اسمه «أحمد ع م م»، 17 عاما، ونفى والده الشبهة الجنائية.

مصرع واصابة 3 من عائلة واحدة

كما لقي طفل مصرعه، وأصيب عمه وشقيقه، في حادث انقلاب تروسيكل بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتبين أنه أثناء سير تروسيكل بدون لوحات معدنية، اختل مقود التروسيكل، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق، ووفاة الطفل «محمد ع خ»، 11 عاما، وإصابة كل من قائد التروسيكل ونجل شقيقه «عبد الرحمن ع خ»، 10 أعوام.

مصرع طفل في حادث تصادم

تلقى مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج إخطارا من مستشفى طهطا العام، بوصول الطفل «عبد الرحمن م ح ع»، 3 أعوام، جثة هامدة، وأفاد والده بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة، ما أسفر عن وفاته، واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأخميم

وفي واقعة أخرى، وقع حادث تصادم أسفر عن وقوع متوف ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100 بدائرة مركز أخميم، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «آلاء م ج»، 28 عاما، ربة منزل، اختلت عجلة القيادة بيدها واصطدمت من الخلف بسيارة نقل قيادة «علي ع ع»، 40 عاما، سائق، ونتج عن الحادث وفاة «محمد ج ع»، 66 عاما، بالمعاش، والد قائدة السيارة الأولى، وإصابة قائدة السيارة الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

كما أصيب قائد السيارة الثانية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة محمد رضوان، 62 عاما، ربة منزل، والدة قائدة السيارة الأولى بغيبوية، وتم نقلهما لمستشفى قنا العام.