التفاصيل الكاملة لتغيب سيدة وأبنائها الأربعة بأسيوط.. «أوهمته باختطاف أطفاله وطلبت فدية»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، ملابسات اختلاق واقعة تغيب سيدة وأبنائها الأربعة في أسيوط، وأفادت بأنها تركت المنزل بسبب سفر زوجها للعمل في إحدى الدول العربية، وأنها توجهت بصحبة أطفالها الأربعة إلى شقة مستأجرة في المرج بمساعدة شخص آخر، وأنها أرسلت رسالة إلى زوجها، تطلب فدية مقابل إطلاق سراحها وأطفالها، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيدة المتغيبة تدعى «الشيماء» 35 عاما، وأبنائها كل من «مها. م. ي» 15 عاما، و«محمد» 10 سنوات، و«شذى» 8 سنوات، و«مصعب» 4 سنوات، من قرية عرب الشيخ عون الله بالقوصية، تركت المذكورة، المنزل بإرادتها، بسبب سفر زوجها الدائم، والتوجه برفقة أبنائها بمساعدة أحد الأشخاص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج في القاهرة.

وأضافت التحريات، أنه عقب ذلك، أرسلت رسالة نصية من هاتفها لزوجها، «متواجد بإحدى الدول»، تفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم، لكن سرعان ما انكشف أمرها، وتمكنت الأجهزة من ضبطها وبرفقتها أبنائها، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم في إرسال الرسالة، وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها.. اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ من «عبدالمحسن. ع. س» مقيم قرية عرب الشيخ عون الله، بتغيب ابنته «الشيماء» 35 عاما ربة منزل، وأبنائها المقيمين بذات الناحية، وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبى بإحدى العيادات الطبية بدائرة قسم ثان أسيوط، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها، متواجد بإحدى الدول تفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، عدد من ضباط مباحث القسم، وتم كشف ملابسات الواقعة وأسبابها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع استكمال التحقيقات في الواقعة.