دعاء عريبي: لبينا نداء الرئيس لإعداد قانون صندوق قادرون باختلاف

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها قدمت مشروع قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، ووافق عليه المجلس، اليوم، في مجموع مواده، «احتفالية قادرون باختلاف الرئيس السيسي احتفل بيها، ولبينا نداء الرئيس بإعداد قانون يخص صندوق لقادرون باختلاف».

عريبي: وفق ضوابط الصندوق هيتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت «عريبي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الصندوق الجديد هو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره إحدى احتفاليات قادرون باختلاف، «وفقا لضوابط الصندوق فهيتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقمنا بكذا تعديل»

عريبي: الصندوق يهتم بالمساهمة في تمويل وبناء وتشغيل مستشفيات ووحدات الرعاية الصحية

واستطردت: «الصندوق يهتم بالمساهمة في تمويل وبناء وتشغيل مستشفيات ووحدات مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة مع تقديم كل الدعم لهم، وأيضا المساهمة في إنشاء المؤسسات المعنية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وفق ضوابط مجلس الإدارة، وتشجيع وتمويل ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».

وأوضحت أن الصندوق يتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي وله مجلس أمناء برئاسة الرئيس السيسي، ما سيشعر المواطنين بالأمان تجاه الصندوق، «أنا بشكر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إعداد القانون لحد ما وصل للنور».