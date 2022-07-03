مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة بالشرقية

لقي طفلان مصرعهما أثناء قيامهما بالاستحمام هربا من حرارة الجو في مياه ترعة بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.

بلاغ بغرق طفلين في ترعة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بمصرع «مروان. و. س»، 6 سنوات، و«محمد. ع. م»، 6 سنوات، مقيمان بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح.

وبالفحص والتحريات تبين أنهما توفيا إثر إصابتهما بإسفسيكيا الغرق أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه الترعة المارة أمام القرية هربا من حرارة الجو.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى منيا القمح

جرى نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.