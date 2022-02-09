توقعات برج الدلو لشهر فبراير 2022 .. تعاني من أزمة صحية

يحتفل مواليد برج الدلو خلال هذه الأيام بأعياد ميلادهم في الفترة ما بين 21 يناير وحتى 22 فبراير الجاري، والبعض منهم يهتم بحركة لفلك والأبراج وتأثيرها عليهم خلال هذه الفترة هل ستكون إيجابية أم لا؟

ويجيب على هذا التساؤل خبير الأبراج محمد صبحي، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا إن الشمس تتواجد حاليا في برج الدلو بيت وبال الشمس وهذا يؤثر بالسلب في ظل اقتران الشمس مع كوكب زحل المعلم الصارم مما يخلق حاله من التوتر والتشتت خلال هذا الشهر لمواليد برج الدلو ويصيبهم بالاندفاع احيانا والتهور ويخلق حاله من الشد والجذب وبعض الاحباط والعقبات الماديه قد تصل هذه المتاعب الي متاعب صحيه

توقعات برج الدلو عاطفيا

ويتوقع خبير الأبراج أن يتاثر مواليد برج الدلو بتواجد كوكب زحل الحاكم في حاله اقتران مع كوكب الشمس ممايعطيك وهج وبريق لقضاء وقت ممتع مع الشريك ولكن ستكون الاوضاع ليست في صالحك.

وأضاف أن مواليد برج الدلو سوف يتعرض لبعض الضغوط والمشاكل والعقبات وتجد نفسك في حاله تباعد بينك وبين الشريك مما يعرضك للضغوط والفتور في العلاقه علي مدار الشهر ولان تبدء الاوضاع في التحسن التدريجي وخلق حاله من الحوار بينك وبين الشريك خلال الأسبوع الاخير من شهر فبراير نظرا لخروج كوكب الشمس من الدلو مما يعطيك دفعه للاستقرار العاطفي

توقعات برج الدلو مهنيا

أما على المستوى المهني فيقول محمد صبحي أن مولود برج الدلو يجد نفسه علي مدار شهر فبراير في حاله عمل شاق والنتيجه غير كافيه لما تتمنا وتكون النتيجه عقبات واحساس بالضياع وعدم تحقيق ماتتمنا وتسعي جاهدا للوصول لهدفك.

وأضاف أن بعد مراحل مرهقه وتبدء في اخذ خطوات جاده لتحسين هذه الاوضاع واختيار الطريقه الانسب للتحقيق النجاح المهني والمادي وتنجح في ذلك ولاكن بصعوبه

توقعات برج الدلو صحيا

وأكد خبير الأبراج محمد صبحي على أن مواليد برج الدلو سيعانون من متاعب صحية علي مدار هذا الشهر نظرا للضغوط التي تعاني منها من ضغوط عاطفيه او ضغوط مهنيه وهو ما يجعلك في طاقه سلبيه ويجعلك مطالب باخذ قسط من الراحه وتجديد طاقتك واعاده الاهتمام بالاطعمه الصحيه والتمارين الرياضية لتجدد طاقتك وتستعيد عافيتك