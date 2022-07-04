خبراء عقاريون: توقعات بانتعاش السوق خلال أشهر الصيف

قالت دينا سعد الخبير العقاري، إن العقار ينافس بقوة غيره من الأوعية الادخارية ويتميز بالعائد الكبير مقارنة بغيره من الأوعية الادخارية الأخرى، موضحة أن السوق يشهد إقبالاً كبيراً بشكل ملحوظ.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن هناك ارتفاعات في بعض الأحيان تكون غير طبيعية نتيجة قيام عدد من مالكي المشاريع بعدم دراسة كافية للسوق ووضع احتمالات برفع الأسعار العالمية للمواد الخاصة بالبناء ما يجعلهم يتجهون لرفع أسعار المتر والوحدات بشكل كبير ومفاجئ لتعويض خسارته وهو ما يخلق أزمة كبيرة في السوق وإحساس كبير بارتفاع الأسعار مره واحدة.

الظروف الاقتصادية العالمية

يحيى سلامة الخبير العقاري، أكد أن هناك مطورين يتجهون لبيع أسعار المتر بسعر متدني بشكل كبير وهو ما أدى إلى اتجاههم لرفع السعر بشكل كبير لتحقيق مصروفاتهم بسبب ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الخام التي حدثت خلال الفترة الحالية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

انتعاشة في سوق العقارات

وأضاف، أن سوق العقارات المصري سيشهد انتعاشة خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الفترة من شهر يوليو الحالي وحتى سبتمبر، وذلك نتيجة لقدوم الكثير من المصريين بالخارج إلى البلاد في ذلك الوقت خلال فترات الإجازة، ورغبتهم في شراء الوحدات السكنية باعتبارها افضل استثمار في الوقت الحالي.

دراسة السوق

قال المهندس محمود الحسيني الخبير في التسويق العقاري، إنه يجب على المسوق العقاري دراسة السوق والشركات المطورة المتواجدة فيه للتأكد من مصداقيتها وأنها ستوفي بجميع اتفاقياتها مع العميل.

وشدد على أنه يجب على المسوق العقاري دراسة جميع البيانات الخاصة بكل المشروعات المطروحة والتأكد من صحتها قبل طرحها إلى العميل الذي وثق في المطور ليساعدة على اختيار الوحدة المناسبة له ولإمكانياته، وحتى يكون هناك ثقة في المسوق من قبل العميل عليه محاولة مساعدة العميل وليس مساعدة شركات التطوير على حساب العميل.