«القاهرة»: حصر 7 شوارع بالمرج تمهيدا لأعمال التوسعات وتعويض ملاك العقارات

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار حاليا العمل على إزالة تعارضات الطريق الدائري بنطاق حي المرج، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وذلك في ظل أعمال التوسعات، حيث مستهدف إزالة 100 عقار وعشش وأسواق عشوائية مع تعويض السكان، مضيفا أنه من ضمن أعمال توسعات الطريق الدائري إزالة 14 عقارا في منطقة السلام.

أعمال توسعات في المرج

وأشار نائب محافظ القاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه يتم حاليا أعمال الحصر تمهيدا لإقامة توسعات وطرق ومحاور داخل حي المرج، حيث تشمل أعمال التوسعات 7 شوارع وهي مؤسسة الزكاة وعبد الله الرفاعي والفيروز وترعة الجبل والشيخ منصور وجاد الحق، ولن يتم إزالة عقار قبل إجراء المعاينة لصرف التعويضات المستحقة للأسر، مؤكدا أنه سيتم إخطار الأسر قبل أي إجراء وفتح حوار معهم من أجل تحقيق الصالح العام وضمان حقوقهم، لافتا إلى أن أعمال التوسعات تتم من أجل خدمة أفضل للسكان والقضاء على مشكلات الزحام والاختاق المروري في تلك الأماكن، ومن ضمن المشروعات المستهدف إقامتها في ترعة الجبل محور بمحازاة شريط مترو الأنفاق يصل الحلمية والمطرية والمرج حتى الدائري.

صرف تعويضات للأسر

وأوضح أنه لن يتم إخلاء أي عقار أو هدمه قبل حصول الأسر على مستحقاتها ومساعدتهم في تقديم خدمة لهم سواء نقل أولادهم إلى المدارس وخلافه لتسهيل عملية الإخلاء ونقل السكان، لافتا إلى أنه جار حاليا العمل على إزالة تعارضات شارع حسين كامل بألماظة بمصر الجديدة، وأيضا إزالة عزبة الإخلاص بالهايكستب مع صرف التعويضات المناسبة للسكان.

وأكد نائب المحافظ استمرار أعمال إزالة تعارضات التوسعات، بإزالة جميع الإشغالات التي تؤثر على سير الأعمال والحركة والعمل على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال، وفق جدولها الزمني تنفيذا لتوجيهات خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في هذا الشأن.