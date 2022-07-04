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شاب يتخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالأقصر

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
01:56 ص | الإثنين 04 يوليو 2022
شاب يشنق نفسه - صورة أرشيفية

شاب يشنق نفسه - صورة أرشيفية

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بمنزله بنجع العرب بقرية الديمقراط بأرمنت جنوب الأقصر، وذلك لمروره بأزمة نفسية، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى.

أزمة نفسية

وكانت مستشفى حورس بأرمنت جثة شاب يدعى «أحمد ع م»، يبلغ من العمر 21 عاما، بعد شنق نفسه بغرفته لمروره بأزمة نفسية.

وقال أحد جيران المتوفى، في تصريحات إلى «الوطن»، إن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية واجتماعية منذ فترة وفوجئنا بقيامه بشنق نفسه بغرفته.

وتهيب «الوطن» بالمؤسسات العامة والخاصة وكل أفراد المجتمع بضرورة تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، ونبذ الأسباب الداعية إليه، كما تناشد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابساته.

وفاة عروس ليلة زفافها 

وفي سياق متصل كانت قرية الغريرة بإسنا جنوب الأقصر، قد شهدت الجمعة، وفاة عروسة في ليلة زفافها إثر إصابتها بذبحة صدرية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من إصابتها، وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية بعد وفاة العروس ليلة زفافها.

قال محمد أبو الحجاج ابن مدينة إسنا، إن قرية الغريرة شهدت وفاة عروسة بعد حفل الحنة وقبل يوم الزفاف، وتدعى «صباح» وعريسها يدعى أحمد فخر «ابن عمها»، وذلك نتيجة إصابتها بذبحة الصدرية وحرقان شديد في الزور، نقلت على إثرها للمستشفى ولكنها فارقت الحياة بعد دقائق من إصابتها.

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