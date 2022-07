الشرطة الأمريكية تنشر فيديو حادث «ووكر».. ومقتل 3 في إطلاق نار بالدنمارك

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان من أبرزها إطلاق النار الذي شهدته العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، فيما دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى حجب مشاهد عملية إطلاق النار، فيما شهدت المنطقة العربية وتحديدا المملكة المغربية، حادث انتحار رجل «55 عاما»، جنوب البلاد، باستخدام طريقة جديدة.

وأعلنت شرطة العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بحالة حرجة، جراء حادث إطلاق نار بمركز «فيلدز» للتسوق، مشيرة إلى العثور على أسلحة وذخيرة بحوزة المنفذ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم مستشفى «ريجشوسبيتالت»، أكبر مستشفى في البلاد، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن المستشفى استقبل العديد من الضحايا من الحادث، داعيا موظفين إضافيين للتعامل مع الطوارئ.

وقالت الشرطة الدنماركية، إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط مهاجمين آخرين، ووصفوا المشتبه به في وقت سابق، بأنه من أصل دنماركي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وظهرت صور وفيديوهات أولية، للشاب « 22 عاما» الذي نفذ الهجوم، أثناء إلقاء السلطات القبض عليه.

وكانت السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ إطلاق النار بعد ساعة من الهجوم الدموي.

انتشار فيديو لمنفذ إطلاق النار أثناء تسلق السلم لأحد مناطق المركز

وانتشر فيديو لمنفذ إطلاق النار، وهو يتسلق السلم لأحد مناطق المركز التجاري، حاملا بندقية.وصرخ الشاب، أثناء إطلاقه النار داخل المركز التجاري: «هم ليسوا حقيقيين».

العائلة المالكة تلغي حفل استقبال

من جانبها، أعربت العائلة المالكة الدنماركية، عن تعاطفها مع الضحايا وأقاربهم وجميع المتضررين من المأساة، معلنة إلغاء حفل استقبال كان من المقرر أن يستضيفه ولي العهد فريدريك. تم تنظيم هذا الحدث للاحتفال باستضافة الدنمارك للمراحل الثلاث الأولى من سباق فرنسا للدراجات.

وكان من المقرر أن يؤدي المغني البريطاني، هاري ستايلز، حفلا في مكان على بعد أقل من ميل من مركز التسوق، مساء أمس الأحد، فيما قال منظمو الحفل، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحفل سيقام بعد تنسيق وثيق مع الشرطة المحلية.

الشرطة الدنماركية تعطي الأولوية لسلامة الأشخاص

وفي أول دعوة عامة من هذا النوع، دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى حجب مشاهد إطلاق النار في الدنمارك على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بعد إطلاق النار المروع في مركز تسوق في عاصمة الدنمارك «كوبنهاجن»، أعطت الشرطة الدنماركية الأولوية لسلامة الأشخاص.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة في الدنمارك، تعرض عدد من الأشخاص لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز «فيلدز» للتسوق في عاصمة البلاد «كوبنهاجن».

Gran despliegue policial y médico en la zona del ataque en un centro comercial de #Copenhagen …. Se desconocen los motivos del tiroteo… pic.twitter.com/WG7lmA8Cgy — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) July 3, 2022

وأضافت «المفوضية الأوروبية»، أنه يجب ألا يتم نشر مشاهد هذا الهجوم الجبان على شبكة الإنترنت.

BREAKING : Video footage of the suspect seconds prior to the shooting inside of the fields shopping center in #Copenhagen in #Denmark. pic.twitter.com/8R7xnXYySH — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 3, 2022

رئيسة وزراء فنلندا تصف الحادث بـ عمل عنيف مروع

من جانبها، وصفت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الحادث بـ عمل عنيف مروع، فيما أعلن رئيس وزراء النرويج، جوناس جار ستور دعمه أقارب الضحاي وطواقم الإغاثة التي تعمل حاليا على إنقاذ الأرواح.

وكان أكثر من 100 شخص هرعوا إلى خارج المركز التجاري، عندما سمع دوي الطلقات الأولى.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وجه دان هوريجان عمدة مدينة «أكرون» بولاية «أوهايو» الواقعة في منطقة غرب الوسط البلاد، دعوات للتهدئة، بعد انتشار فيديو لإقدام الشرطة على قتل شاب من أصل إفريقي يدعى «جايلاند ووكر»، البالغ من العمر «25 عاما» يوم الاثنين الماضي، قال محاميه إنه أصيب بـ60 طلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

متظاهرون يسيرون إلى مقر الشرطة بـ«أكرون»

واندلعت احتجاجات كبيرة في المدينة، حيث سار المتظاهرون إلى مقر الشرطة بـ«أكرون». وقُتل «ووكر»، أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية، فيما أظهر مقطع فيديو عنيف جدا نشرته الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، الشاب من أصل إفريقي، وقد اخترق الرصاص جسده عقب إطلاق النار عليه من 8 ضباط.

وقالت شرطة المدينة الأمريكية، في وقت سابق، إن «ووكر»، أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة، مشيرة في بيان، إلى أن تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت وأطلقوا النار من أسلحتهم وقتلوه.

عمدة أكرون: العنف والدمار ليسا هما الحل

وعبر هوريجان، عن حزنه الكبير، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنا. وأشار المسؤول الامريكي، إلى أنه يؤيد تماما حق السكان في التجمع السلمي، موضحا أن العنف والدمار ليسا هما الحل.

BREAKING: Akron officials release video of Jayland Walker shooting at the police from his car pic.twitter.com/8NaorMcFsD — Jack Posobiec (@JackPosobiec) July 3, 2022

وفي سياق متصل، أشار رئيس شرطة المدينة، ستيف ميليت، إلى أن تقرير الطبيب الشرعي سجل وجود 60 إصابة في جثة «ووكر»، معربا عن تعاطفه العميق مع عائلة «ووكر»، مقدما اعتذاره عن خسارة العائلة، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الامريكية.

WARNING: GRAPHIC



This is the body cam footage of police in Akron, Ohio shooting #JaylandWalker pic.twitter.com/DUvHCN8wgY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 3, 2022

مغرب يدخل رأسه في آلة الغسيل وهي مملوءة بالماء

وفي المغرب، أنهى رجل «55 عاما»، حياته منتحرا بمنزل أسرته بحي «رحبة الطين القديم» بمدينة كلميم جنوب المملكة، وقالت وسائل إعلام مغربية، إن المواطن أدخل رأسه في آلة الغسيل وهي مملوءة بالماء.

وأضافت وسائل الإعلام المغربية، أن الرجل يعاني من مرض حاد فضلا عن كونه من ذوي الإعاقة.