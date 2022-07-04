تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. 75 رغبة لطلاب «تجارة نظام 3 سنوات»

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لتنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، بعد إعلان النتيجة، وأقر الأعلى للجامعات الحكومية قواعد التنسيق، ومن بينها وصول عدد الرغبات المخصصة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، إلى 75 رغبة لكل طالب، أسوة بالثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، على أن تنطلق مراحل تنسيق الدبلومات الفنية تزامنًا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري

وأكد «الأعلى للجامعات الحكومية»، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أنّ قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 سنوات تجاري، تشمل أيضا ضرورة الحجز لأداء اختبارات القدرات، للكليات التي يشترط الالتحاق بها إجراء اختبارات قدرات، وذلك وفقًا للمواعيد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية يكون عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا عن طريق التقديم المباشر بالكلية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات، وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع الالتزام بالحدود الدنيا التي أقرها المجلس فيما يتعلق بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.