«اختار الأنسب».. 4 طرق لحجز تذاكر القطارات قبل إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، طرح تذاكر القطارات لإجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال توافر جميع التذاكر داخل منافذ الحجز المتواجدة داخل المحطات، بالإضافة إلى تواجد الكثير من الوسائل التي توفرها الهيئة.

وسائل السكة الحديد لحجز تذاكر قطارات العيد

كما حددت هيئة السكة الحديد 4 وسائل مختلفة لحجز القطارات لإجازة العيد، منها الإلكترونية والعادية، للحصول على تذاكر القطارات، وتستعرض «الوطن» في السياق التالي وسائل حجز تذاكر قطارات السكة الحديد.

الوسيلة الأولى: الذهاب إلى المحطات الرئيسية أوالفرعية للحصول على تذاكر القطارات مسبقة الحجز قبل انطلاق رحلة القطار المراد حجز تذكره به.

الوسيلة الثانية: تحميل تطبيق السكة الحديد على الهاتف المحمول وتسجيل البيانات لحجز تذاكر القطارات المكيفة من خلاله.

الوسيلة الثالثة: الدخول عبر موقع السكة الحديد الرسمي وتحديد القطار وموعد الحجز ونوع الدرجة، من هنــــا.

الوسيلة الرابعة: ذهاب من يرغب في استقلال القطارات خلال إجازة العيد إلى المحطات الرئيسية فقط وحجز التذاكر عبر ماكينات الدفع الذاتي من خلال بطاقات الائتمان.

الدفع بعربات العلاوة الإضافية على قطارات السكة الحديد

وكشفت الهيئة القومية للسكة الحديد، بالدفع بعدد من عربات العلاوة الإضافية على قطارات الهيئة اليومية، وذلك بمناسبة الدخول على عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من أمس الأحد، الموافق 3 يوليو 2022 وذلك لمنع التكدس والزحام بمحطات القطارات، وتوفير كل سبل الدعم والراحة لمستقلي القطارات قبل إجازة العيد.

ووجهت هيئة السكة الحديد النصيحة لمستقلي قطارات السكة الحديد، بعدم الركوب أو النزول من القطار خلال السير، بالإضافة إلى عدم الجلوس على القواعد الخرسانية عند نهاية الأرصفة، وترك القطار نظيفًا كما تحب أن تراه، مشيرة إلى أنَّ رشق القطارات بالحجارة وممارسة أي نوع من أنواع الشغب، هو أمر مرفوض بشتى الطرق، موضحة أنَّ السكة الحديد مملوكة للشعب والدولة، لذا لابد الحفاظ عليها.