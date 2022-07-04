مصدر: العثور على جثة الشاب الغارق في ترعة القاصد بالمنوفية

نجح فريق الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، قبل قليل، في استخراج جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقا في ترعة القاصد، المارة بقرية «جنزور» في مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد البحث عن الجثمان علي مدار اليوم أمس، ومع بدء البحث اليوم مع أول ضوء للشمس تم العثور على الجثة.

مصدر أمني: العثور على جثة الشاب الغارق في ترعة القاصد

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، العثور على جثة الشاب الغريق على بعد 1.5 كيلو متر من مكان غرق الشاب في ترعة القاصد المارة بمركز بركة السبع، مشيرا إلى إخطار كل الأجهزة المعنية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مرمز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب يدعى «ا.ا» غرقا في ترعة القاصد بدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

استعدادات لتشيع جثمان الشاب

وسادت حالة من الحزن الشديد في مسقط رأس الشاب المتوفى غرقا في المنوفية، كما تجمع عشرات الأهالي استعدادا لتشيع الجثمان إلي مثواه الأخير بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان.