استعدادات صحة الفيوم لعيد الأضحى: زيادة أعداد الأطباء وطوارئ 24 ساعة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ، ورفعت درجة التأهب للقصوى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، حيث استعدت جميع المستشفيات، وجرى زيادة عدد الأطباء في مختلف الأقسام، بالإضافة إلى استنفار وتأهب مرفق إسعاف الفيوم، ونشر سياراته على الطرق السريعة، وفي المناطق السياحية تحسباً لأي طوارئ قد تحدث خلال الاحتفال بالعيد، كما جرى توفير عددٍ من المنقذين لنشرهم على ضفاف بحيرة قارون وفي منطقة وادي الريان للتدخل الفوري في حالة حدوث أي حالات غرق.

طوارئ بمستشفيات الفيوم

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الصحة استعدت جيداً، ووضعت خطة لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، موضحاً أنّه تم رفع حالة الطوارئ في مختلف المستشفيات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء خصوصاً في أقسام الطوارئ والاستقبال، وخدمات نقل الدم تحسباً لوقوع أي طوارئ خلال العيد.

فتح أقسام الاستقبال

وأشار وكيل صحة الفيوم، أنّ الخطة تتضمن فتح أقسام الاستقبال في مختلف المستشفيات على مدار 24 ساعة لاستقبال المرضى والمصابين، لافتاً إلى أنّه جرى تشكيل عدد من الفرق الطبية تتولى مسؤولية متابعة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأمصال في كافة المستشفيات.

مرور ميداني على المستشفيات

وأشار إلى أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجههم بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية المختلفة بالنوبتجيات المقررة لهم.

انتشار الإسعاف بالمزارات السياحية

في سياق متصل، قال الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم، إنّ المرفق وضع خطة محكمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تضمنت نشر سيارات الإسعاف والمسعفين في مختلف المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خصوصاً في منطقتي وادي الريان وبحيرة قارون، للتدخل الفوري في حالة وقوع أي حوادث طرق أو غرق أو طوارئ في تلك المناطق خلال الاحتفال بالعيد، بالإضافة إلى تمركز عدد من سيارات الإسعاف في الميادين، وعلى الطرق السريعة وفي مناطق التجمعات.

توفير فرق إنقاذ نهري

وأشار إلى أنّ مديرية الشباب والرياضة ستتولى توفير فرق إنقاذ نهري في تلك المناطق، حيث سيتم عمل بيان بأسماء المنقذين ومواقعهم والنوبتجيات الخاصة بهم طوال أيام العيد.