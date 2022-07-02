التضامن: حياة كريمة حققت طفرات كبيرة على الأرض بدعم كل أجهزة الدولة

قال صبري عبدالحميد منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع من المشروعات الهامة التي لمست نقاطا مهمة جدا تخص المواطن المصري، وحققت إنجازات ضخمة يشهد بها الكل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا مقدمة برنامج من مصر، على قناة cbc، أن هناك أكثر من 19 جهة تعمل في المبادرة.

وزيرة التضامن وجهت بتحقيق مستهدف معين

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك توجيهات بتحقيق مستهدف معين، وذلك عبر تنفيذ تدخلات اجتماعية من خلال برامج تتابعها وزيرة التضامن بشكل شخصي، بالإضافة إلى مشروعات سيستفيد منها المواطن، مثل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بواقع 20 محافظة للمرحلة الأولى، والمستهدف سيكون أعلى في المرحلة الثانية.

وواصل صبري عبدالحميد منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي: «يعمل لدينا أكثر من 2800 باحث لرصد كل القضايا المجتمعية المهمة التي نرسم سياسة الوزارة من خلالها، حيث يتم تحديد الموضوعات الهامة التي نعمل عليها».

الوزارات لا تعمل بمفردها في مبادرة حياة كريمة

وواصل: «لا نعمل بمفردنا لكن هناك تشبيك مع كل الجهات الأخرى، لأننا نحقق رؤية دولة وليس رؤية فرد، فالبرامج خاصتنا تهم قضايا مجتمعية مهمة، مثل 2 كفاية في المحافظات وبرنامج الدعم النقدي كما نهتم بالتوعية من خلال حملة مصر بتتغير، واستمررنا أكثر من 4 أشهر في 4 محافظات وهي المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويوم الإثنين سنطلق حملة جوازها قبل الـ18 بيضيع حقوقها لتمكين المرأة والأسرة».