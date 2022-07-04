إصابة 4 أشخاص باختناق في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية.. بينهم طفل

شهت مدينة أشمون في محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إصابة 4 أشخاص، بينهما طفل، باختناق، إثر انفجار أسطوانة غاز في عقار مكون من ثلاثة طوابق.

وعلى الفور نُقل المصابين إلى مستشفي أشمون العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم إخطار الحماية المدنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ بالحريق.

مصدر أمني: السيطرة على الحريق ومنع انتشاره

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في طابقين من المنزل، وتمت السيطرة على النيران ومنه امتدادها بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مشيرا إلى أن المنزل لم يكن موجود به أحد.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد انفجار أسطوانة غاز بعقار مكون من ثلاثة طوابق بالقرب من محطة قطار أشمون، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة

على صعيد آخر، نجح الإنقاذ النهري في المنوفية، في انتشال جثة شاب غرق ترعة القاصد ببركة السبع أثناء الاستحمام في ثاني أيام البحث عن الجثة على بعد 1.5 كيلو من مكان الغرق ، وتم التحفظ علي الجثمان، وتحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.