التنمية المحلية تفوز بجائزة أفضل مشروع تطبيقي للتمكين الاقتصادي للمرأة

تواصل وزارة التنمية المحلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة اقتصادياً لكي تتمكن من المشاركة في تحمل أعباء الحياة، وتنفيذاً لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم المرأة اقتصاديًا، لتصبح رائدة ومشاركة في عملية التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

وفاز متدربو وزارة التنمية المحلية بجائزة أفضل مشروع تطبيقي في الدورة التدريبية التي شاركت فيها الوزارة تحت عنوان «تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية»، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار مشروع «رابحة»، الذي تموله الحكومة الكندية.

وشارك في الدورة التدريبية 47 متدربًا منهم 21 متدربًا من وزارة التنمية المحلية ومحافظات قنا وسوهاج وبني سويف والمنيا والفيوم، إضافة إلى 26 متدربًا من وزارات «التعاون الدولي والشباب والرياضة والتجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ووجه اللواء محمود شعراوي بدراسة وتعميم المشروع التطبيقي الذي يحمل عنوان «إنتاج منتجات مبتكرة صديقة للبيئة من مخلفات النخيل.. دراسة لقرية الأعلام بمركز الفيوم – محافظة الفيوم»، وفي قرى أخرى بالمحافظة والتي تعمل في نفس المجال مثل «بيهموم والعجميين»، وأيضاً المحافظات التي تتشابه ظروفها مع محافظة الفيوم، أو المحافظات التي تستطيع تطبيق نماذج مشابهة على المنتجات البيئية التي تشتهر بها.

كما وجه الوزير بتطوير أحد مراكز التدريب الحرفي التابعة للوزارة ليكون مقرًا للتدريب الحرفي والمهاري على المنتجات اليدوية المصنعة من الخوص بالفيوم، مع تحويل الحرف التراثية إلى تكتلات اقتصادية بكل قرية، ودمج الشباب وخريجي الجامعات في المشروع، وتطوير آليات العمل لتتناسب مع تدوير مخلفات النخيل وتحويله الى منتجات أخرى.

استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن البرنامج المشترك الذي اجتازه المتدربون يأتي تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 امرأة في القطاع الخاص المصري في بعض المحافظات، كاشفاً أن البرنامج التدريبي يعمل على توفير الإمكانات الكاملة للسيدات بصفتهن رائدات أعمال وموظفات في سلاسل القيمة المستهدفة في بعض المجالات مثل نخيل التمر، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات، حيث يتبنى البرنامج نهجا متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على مستوى السياسات والمؤسسات والأفراد، مشيداً بأداء المتدربين خلال الدورة التدريبية، وثناء الجهات المنظمة على المشروع الذى تم إعداده .

وقال «شعراوي»، إنّ متدربي الوزارة رصدوا المشكلة التي تعاني منها السيدات في قرية الأعلام بالفيوم وعددهن 1200 سيدة يعملن في إعادة تدوير مخلفات البلح لإنتاج منتجات تراثية، وتركزت أسباب المشكلة في ضعف قدرات ومهارات السيدات فنيًا وإداريًا إضافة لعدم جودة التشطيب المطلوب في المنتجات وعدم استمرارية تصنيع المنتجات لقلة الطلب عليها، وعدم وجود آلية للتسويق الجيد اضافة لعدم وجود أماكن لتخزين المنتجات للحفاظ عليها من المتغيرات الجوية المختلفة.

تدريبات فنية متخصصة للسيدات على التسويق الإلكتروني

وأشار إلى قيام المتدربين بتحديد التدخلات الرئيسية العاجلة والتدخلات طويلة الأجل المطلوبة لحل المشكلة بالقرية، والتي تركزت في تدريبات فنية متخصصة للسيدات على التسويق الإلكتروني والتصوير والعرض والتصميمات المبتكرة وتعبئة المنتجات وتغليفها بطريقة جذابة، مع التدريبات على الإدارة المالية، وإدارة فرق العمل وريادة الأعمال، إضافة إلى تنفيذ لقاءات فنية واستشارية للسيدات مع المتخصصين، وندوات توعية حول أهمية التحول للقطاع الرسمي، وتنظيم لقاءات بين الجهات المانحة للقروض والسيدات أصحاب المشروعات، أيضاً تدريبات متخصصة في التسجيل على المواقع الإلكترونية للتسويق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشاركة مركز تحديث الصناعة وديوان عام المحافظة وجامعة الفيوم والمدارس الفنية بالمحافظة ستسهم في العديد من القيم المضافة للمشروع بينها تحقيق برنامج التنمية المستدامة بمركز الفيوم من خلال برنامج تنمية التجمعات الحرفية التراثية وبرنامج مصر الإبداع، والمساهمة في توفير فرص عمل للسيدات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على الحرف التراثية، وتحقيق مستهدف محافظة الفيوم بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية بمؤشر مساهمة المرأة في قوة العمل.

وأشاد القائمون على الدورة التدريبية من ممثلي اليونيدو والأمم المتحدة بمشروع وزارة التنمية المحلية في تحقيق أهداف التدريب من التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أكدوا على التعاون المثمر والفعال مع الوزارة في التعجيل بخطي متسارعة لتوفير فرص عمل للمرأة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً والوصول إلى المرأة في جميع محافظات مصر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال وحدات تكافؤ الفرص التي أنشاتها الوزارة بالمحافظات لمساعدة المرأة على رفع مهاراتهم وتطوير قدراتهن ووعيهن على أهمية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة في مجالات مختلفة تمكنهن من توفير دخل ثابت لهن.