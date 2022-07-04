كيف تختار الكلية المناسبة حسب التنسيق.. خبير تربوي يوضح

يستعد طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمعاهد إلى مرحلة جديدة في حياتهم، وهي المرحلة الجامعية التي تمثل مرحلة مهمة لهم، وفي هذا الوقت قبل دخول الجامعة يعيش العديد من الطلاب في حيرة كبيرة حول كيفية اختيار الكلية والجامعة المناسبة لهم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى خبير تربوي يوضح لهم ويساعدهم في الاختيار.

كيف تختار الكلية المناسبة

وفي هذا الصدد قال الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي، إن الطالب عليه أن يحسن اختيار الكلية والقسم الذي يناسب مهاراته وقدراته الإبداعية، وذلك بأن ينظر الطالب هل ميوله تطبيقه عملية فعليه أن يبحث عن الكليات العملية التي تناسب مهاراته، وهو ما يضمن له التفوق في المرحلة الجامعية، أما إذا كانت ميوله حرفية فعليه أن يبحث عن الكليات التي تناسب ميوله، وإذا كانت ميوله نظرية فعليه أن يلجأ إلى الكليات النظرية والتي لا تطلب الدراسة العملية فيها.

تحديد ميول الطالب

وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب في هذا الوقت قبل دخول الجامعة يستطيع أن يحدد ميوله الإبداعية بشكل كبير، وعليه أن يلجأ إلى المختصين في ذلك، كما يلجأ للطلاب أصحاب الخبرة السابقة، ويستفسر منهم عن طبيعة الكليات التي يريد أن يدخلها.

دليل الكليات

وأضاف «النحاس»، أن هناك دليلا للكليات يمكن الاستعانة به للتعرف على الكليات التي تناسب الطالب، ويجب على الطالب أن يلتحق بكلية معتمدة من وزارة التعليم العالي، كما أن هناك عاملا آخر يختص بالتنسيق والشروط التي تحتاجها بعض الكليات للالتحاق بها فيجب على الطالب مراعاة ذلك، ويجب على الطالب عدم الاعتماد على مكتب التنسيق فقط لاختيار الكلية المناسبة، وعليه أن يلجأ للمقابلات الشخصية، واختبارات القدرات.

سوق العمل

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الأهم للطالب عند اختيار الكلية أن ينظر إلى سوق العمل وما يحتاجه من خبرات، حيث أن سوق العمل هو الفيصل الوحيد في هذه المسألة، ويجب أن ينظر الطالب إلى التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل وقد تناسب العديد من الطلاب.