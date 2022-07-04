«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.. غرفة عمليات لتلقى الشكاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، ومتابعة أي مشكلات تطرأ على شبكات الصرف الصحي إثر إلقاء مخلفات الأضاحي والتخلص منها بطرق غير مشروعة، الأمر الذي ينجم عنه حدوث انسدادات بالشبكات.

تكثيف حملات تطهير الغرف

أكد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الأسبوع المقبل، سيتم تكثيف حملات تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي، مع التأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة لاستقبال العيد، وكفاءة الكوادر البشرية من خط ساخن وفريق وطوارئ وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

الاستعداد بكافة المعدات

من جانبه، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستعداد بكافة المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى محافظة أسيوط، خاصة خلال أيام النحر تحسبا لوجود أي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي.

انتظام العمل بجميع المحطات

وأكد رئيس الشركة، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى كافة نطاق المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.