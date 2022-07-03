رئيس اللجنة الأولمبية: نستهدف 45 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن عدد الميداليات التي حققتها البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط حتى الآن 34 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

الدورة إعداد جيد للأولمبياد

وأضاف هشام حطب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، أن دورة ألعاب البحر المتوسط تعد المحطة الأولى للإعداد لأولمبياد باريس المقبلة، بغض النظر عن الميداليات التي سنحصل عليها، ولكن الهدف الرئيسي هو الإعداد.

وأشار إلى أنه يتبقى من الألعاب في دورة البحر المتوسط رفع الأثقال والتايكوندو والسلاح وكرة القدم، متوقعا حصول مصر على ميداليات في هذه الألعاب بواقع من 11 لـ 12 ميدالية ليصبح الإجمالي 45 ميدالية.

ولفت إلى أن البعثة المصرية تشارك في 19 لعبة من أصل 22، حيث لم نشارك في كرة القدم للظروف التي مرت بالمنتخب، والسباحة التي حققنا من خلالها بالدورة السابقة ميداليتين فضة وميداليتين ذهب و3 ميداليات برونز، ولاعبو السباحة يشاركون في بطولة العالم لذلك لم يشاركوا في دورة ألعاب البحر المتوسط، كما أن لاعبي الدراجات لم يستعدوا.

حطب: جبنا ميداليات مكناش نتوقعها

وتابع: «احنا واقفين على أرض صلبة، وجبنا ميداليات مكناش نتوقعها، كل الألعاب اللي وصلنا فيها للنهائيات ودخلنا فيها جبنا فيها ميداليات، وميدالية بسنت حميدة غالية جدا، ومفيش حد جاب في مصر ميدالية في سباق الـ100 متر سواء رجال أو سيدات».