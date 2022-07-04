أسعار خام الحديد تتراجع لأقل مستوياتها منذ يناير الماضي

تراجعت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5٪ من الحديد لتسليمها إلى ميناء «تيانجين»، إلى أقل من 120 دولارًا للطن، في تعاملات اليوم، الإثنين.

واقتربت الأسعار من مستويات لم تشهدها الأسواق منذ يناير الماضي، متأثرة بتوقعات الطلب الضعيفة، حيث خفضت مصانع الصلب الإنتاج وتباطأ الاقتصاد العالمي، كذلك ارتفعت مخزونات الموانئ الصينية الأسبوع الماضي وسط عودة شحنات خام الحديد من أستراليا والبرازيل، ومن المرجح أن تستمر أفران الصهر الصينية في العمل بالقرب من طاقتها الكاملة.

تباين في أسعار المدخلات

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الحديد والصلب، بداية من خام الحديد وحتى البيليت وخردة الحديد تراجعًا جماعيًا، على خلفية اضطراب الأسواق العالمية، والتوقعات المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي، في الوقت الذي تشهد فيه الإمدادات العالمية ارتفاعا، وخاصة من جانب المنتجين الرئيسين وفي مقدمتهم البرازيل.

وشهد الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري تباينًا في أسعار مدخلات إنتاج الصلب بشكل عام، وسجّلت أسعار خام الحديد 141 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، هبوطًا من 139 دولارًا للطن في أول مايو، ومقارنة بـ 150 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، و154 دولارًا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

أسعار الخردة تسجل 375 دولارًا للطن

وبحسب بيانات أسواق الصلب العالمية، سجّلت أسعار الخردة 375 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 329 دولارًا للطن في الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، ومقارنة بـ 363 دولارًا للطن في الأسبوع قبل الماضي، ونحو 413 دولارًا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من مستويات قياسية بلغت 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.