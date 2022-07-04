هيئة الأنفاق: «عدلي منصور» أكبر محطة تبادلية بالعالم.. والفكرة موجودة من 20 سنة

أكد المهندس أحمد حسن، رئيس قطاع التخطيط والدراسات بهيئة الأنفاق سابقًا، أن محطة عدلي منصور أكبر محطة تبادلية في العالم، مشيرًا إلى أن المحطة التبادلية المكان الذي نستطيع من خلاله تجميع أكبر عدد من وسائل النقل الممكنة وهي توفر على المواطن الوقت والمجهود.

محطة عدلي منصور من أكبر المحطات التبادلية فى العالم

وقال رئيس قطاع التخطيط والدراسات بهيئة الأنفاق سابقًا، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، إن محطة عدلى منصور من أكبر المحطات التبادلية فى العالم لأنها تجمع بين 7 وسائل للنقل، مشيرًا إلى أن القطار الخفيف تم دراسته منذ أكثر من 20 سنة، ولكنه تأخر كثيرًا.

محطة عدلي منصور نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق

وذكر «حسن»، أن محطة عدلى منصور نهاية الخط الثالث لمترو الأنفاق، يصل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه المحطة دراستها منتهية لأكثر من 20 سنه، والقطار الكهربائي الخفيف يصل إلى مليون راكب، في اليوم، والقطار الواحد قادر على نقل 1600 راكب، بما يوازي قدرة 50 أتوبيس.

وأشار رئيس قطاع التخطيط والدراسات بهيئة الأنفاق سابقًا، إلى أن محطة عدلى منصور محطة تبادلية من كل محافظات الجمهورية، وتخدم مدينة العبور وهذه المحطة تخدم شقين أهالى العبور نفسهم ومنطقة التجنيد، وثانى مدينة المستقبل ومن ثم تخدم على مدينة الشروق بالكامل، ثم مدينة هليوبولوس الجديدة من أهم المدن المستفيدة من القطار الكهربائى، ثم مدينة الروبيكى يصل القطار هناك وتخدم على فرع مدينة العاشر من رمضان وفرع لمدينة بدر.