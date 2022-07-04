رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والمصريين بعيد الأضحى: أعاده الله على مصر بالخير

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أندريه ذكي يشكر السيسي على تخصيص أرض للطائفة الإنجيلية بالعاصمة

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونصلي أن يعيده الله على مصرنا الغالية وشعبها العظيم، بالخير والازدهار، وكل عام وأنتم بخير».

وأضاف «زكي»: «كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إليكم، على قرار تخصيص قطعة أرض للطائفة الإنجيلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونثمن مجهوداتكم الجادة والمخلصة في بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، وسعيكم الدائم لتحقيق مقومات الدولة المدنية الحديثة. نصلي إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة الرخاء والقدرة على تجاوز جميع التحديات معًا، بعقل وقلب مصري واحد».

رئيس الإنجيلية يهنئ مدبولي ووزراء الحكومة بعيد الأضحى

كما بعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.