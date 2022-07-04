متحدث «الطاقة الذرية» يوضح تفاصيل أول شبكة عربية لمواجهة الكوارث (فيديو)

كشف الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، عن تفاصيل المشروع الإقليمي العربي الأول من نوعه، والذي ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنشاء شبكة عربية لمواجهة الكوارث والطوارئ النووية.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أهم تحديات المنطقة العربية

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، على شاشة الفضائية المصرية والقناة الأولى، إن المنطقة العربية في الوقت الحالي تواجه تحديات كثيرة ومن أهمها الحرب السائدة بين روسيا وأوكرانيا.

الوعي السياسي بين الدول العربية

وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية إلى أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تشارك في هذا المشروع كمنظم محلي، وتم عمل اجتماع شارك فيه 12 دولة عربية من أعضاء الهيئة العربية للطاقة الذرية الهدف منه توحيد الرؤى العربية.

وشرح المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية أن الهدف من هذه الاجتماعات توحيد الوعى لدى مواطني الدول العربية، والحصول على وعى سياسي من الدول العربية، وهذا الاجتماع يسبق اجتماع آخر عالى المستوى، من المقرر أن يُقام يوم الأربعاء والخميس المقبلين برعاية الأمين العام بجامعة الدول العربية.