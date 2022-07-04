موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 بالقاهرة.. آخر موعد 15 يوليو

موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 القاهرة، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث «جوجل»، بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار التقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية للعام الدراسي المقبل 2022- 2023 حتى 15 يوليو الجاري، تلبية لرغبة أولياء الأمور بجانب إمكانية تعديل البيانات لمن يرغب.

رابط تقديم المدارس التجريبية 2022 القاهرة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن تقديم المدارس التجريبية 2022 بالقاهرة لمرحلة رياض الأطفال على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي - عبر هذا الرابط، مشيرة إلى أن التقديم ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر ويكون محل الإقامة محافظة القاهرة.

ضوابط التقديم للمدارس التجريبية 2022

- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة للطالب.

- إذا تم القبول على الموقع، يجب طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر بعد تأكيد الطلب.

-أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤلية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤلية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويُشطب اسم الطفل من على الموقع.

- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل «لا تخضع للمربع السكني»، أو التجريبية «تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة»، ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.