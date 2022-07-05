حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن مولود برج الحمل، سيكون مدعوما اليوم، من الأفلاك على الصعيد العاطفي، نظرا لوجود فينوس في منزل العلاقات بمحور البرج، وهذا سيجعلك أكثر استعدادا للتعامل مع من تحب بلطف ومحبة، كما يساعدك على أن تقف بجانبه، وتتحمل المزيد من المسئوليات التي تشعرك بالسعادة، مما يزيد من جاذبيتك في نظر من تحب.

أما على الصعيد المهني والصحي، تشدد الأفلاك على ضرورة الانتباه اليوم على حالتك الصحية، نظرا لأن القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة، ولهذا فمن المهم أن تعتني بصحتك، وأن تنظم جهودك، وتتجنب العصبية والغضب، وفقا لتوقعات حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الأفلاك تحذر مولود الحمل، اليوم، بسبب وجود بعض العقبات في محور برجك، نتيجة وجود كلا من القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة، وهذا يعني كما أكدت عبير فؤاد، بضرورة الاهتمام بحالتك الصحية، ومن المهم أن تعتني بنفسك، وأن تكون حريصا على تجنب الانفعال والعصبية وحالات الغضب اليوم، خاصة داخل العمل، وأن تعمل أيضا على تنظم جهودك، حتى تستطيع تحقيق اهدافك المهنية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج، مولود برج الحمل، باستغلال هذا اليوم المميز في توطيد علاقاتك مع المحيطين بك، على الصعيد العائلي والاجتماعي، نظرا لوجود فينوس في منزل العلاقات بمحور برجك، وقد يجعلك ذلك أكثر استعدادا للتعامل مع المحطين بك أو من تحب، بلطف وتقف بجانبه.