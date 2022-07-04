«علشان تقدر توصل بسهولة».. تخصيص 4 أرقام للبعثة الطبية بالسعودية

تبذل وزارة الصحة والسكان، جهودا كبيرة لمتابعة البعثة الطبية المرافقة للحجاج المصريين في موسم الحج هذا العام بالأراضي المقدسة، وتوجه الكثير من الإرشادات والندوات الطبية لها من أجل سرعة التعامل مع أي أعراض مرضية يشعرون بها أثناء أداء مناسك الحج.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلاص صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على تخصيص 4 أرقام هاتفية، للتواصل بين الحجاج المصريين الموجودين داخل الأراضي المقدسة مع البعثة ككل، لمتابعة أي طارئ أو عارض صحي يواجه أي حاج.

أرقام البعثة الطبية بالأراضي المقدسة

- 0565649245.

- 0562391389.

- 0547837038.

- 0562392091.

من جانبه أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، من خلال بيان رسمى نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على «فيس بوك»، سلامة جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، من أي أمراض معدية، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع كل المستشفيات داخل المملكة العربية السعودية، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل»، أن البعثة الطبية، تواصل مرورها اليومي على مقرات إقامة الحجاج المصريين، سواء بفنادق مكة المكرمة، أو المقيمين حتى الآن بالمدينة المنورة، مع العمل تنظيم ندوات يومية من أجل توعية وإرشاد الحجاج بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية أنفسهم من الأمراض، خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وكانت وزارة الصحة، قد وجهت عدة نصائح للحجاج المصريين للالتزام بها خلال أداء شعائر الحج.

نصائح وزارة الصحة للحجاج

- تلقي كافة التطعيمات الصحية قبل السفر، مثل كورونا، والالتهاب السحائي.

- الالتزام بارتداء الكمامة داخل التجمعات، وأماكن الزحام والتكدس، خلال مناسك الحج.

- المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس، واستخدام الشمسية للحماية.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

- تجنب التقبيل أو العناق خلال التحية.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل، وتناول الأغذية الطازجة، مثل الخضروات والفاكهة.

- طلب الرعاية الصحية، في حالة الشعور بأى أعرض مرضية.

- الحرص على تناول الأدوية في مواعدها المحددة.