«الأورمان» تنظم 5 معارض للأثاث والأجهزة مجانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب، والتي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

ومن جانبه، أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأوضح سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، تنظيم 5 معارض للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعهم بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى (شنيط الحرابوة – حي النهضة – ابن العاص – أبو شرابية ) بمركز كفر صقر وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولي بالرعاية.