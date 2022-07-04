جمارك الغردقة تحبط محاوله تهريب أدوية تستخدم في صناعة مخدر «الآيس»

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص والكبسولات الدوائية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية.

الاشتباه في راكبتين أوكرانيتين

وبناءًا على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة، أفادت بمحاولة راكبتين أوكرانيتين مسافرتين إلى براغ على رحلة طائرة خطوط طيران سمارت، تهريب أصناف مخالفة حال سفرهما.

وبالعرض على عاصم عبد العليم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من عمر البارودي، مأمور الجمرك بصالة السفر وهيثم خلف الله، رئيس القسمـ ومحسن الشعينى بالأمن الجمركي، فتبين وجود 3500 كبسولة وقرص من أحد أنواع الأدوية يمكن إضافته على مخدر الآيس مع الراكبة الأولى و1650 كبسولة وقرص بين طيات الملابس داخل حقائب الراكبة الثانية.

تحرير محضر ضبط جمركي

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير «محضر ضبط جمركي»، برقم 10 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.