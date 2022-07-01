حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1-7-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء هو ثالث الأبراج الفلكية، ويتميز مولود البرج أنه قابل للتكيف إلى أبعد الحدود فهو لا يمانع من تجربة أي شئ جديد فمن النادر ما تجد مولود الجوزاء يتذمر من شئ فهو قادر على التعايش مع البيئات الجغرافية والثقافية المختلفة حتى لو كانت تختلف عن البيئة التي نشأ فيها.

مواصفات برج الجوزاء

ومن أبرز مميزات برج الجوزاء، أنه شديد الذكاء فهو لديه سرعة بديهة وقدرة على إنجاز أكثر من مهمة في وقت واحد كما أنه يتفوق على جميع أقرانه في العمل أو الدراسة، وقد يلجأ إليه عددا كبيرا من أصدقائه عند حل المشكلات، كما أنه يحب أن يخوض تجارب خارجة عن المألوف فهو يكره الروتين أو الأعمال المملة ويحب أن يقضي أوقاتًا مبهجة مع أصدقائه.

وتستعرض الوطن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد بشكل يومي، وجاء حظ البرج اليوم الجمعة 1 يوليو كما يلي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء

القمر في منزلك الثالث يساعدك اليوم على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء في العمل يتجاوبون معك مما يجعلك تظهر في العمل بشكل أكبر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء

تهتم اليوم بجميع من حولك وتكسب حبهم بشكل كبير مما يجعل علاقتك أفضل بأحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.