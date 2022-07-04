حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

من سمات مولود برج الجوزاء أنه من الشخصيات المتقلبة والازدواجيّة، مما يجعله شخص شديد التقلب والغموض بشكل مستمر، وهناك صعوبة في معرفة أفكاره، ترتبط مشاعره اليوم بحالته النفسية، وهو من الشخصيات التي تستطيع التكيّف سريعا مع الظروف المهنية أو الاجتماعية، محبة للتغير وللمغامرات وللتجارب الجديدة، يكره الروتين في حياته الخاصة أو المهنية.

يتميز مولود الجوزاء بالمرونة على الصعيد الاجتماعي، يستطيع الاستفادة من علاقاته الاجتماعية، لطيف المعشر، كما أنه متحدث لبق وجذاب، ويهتم بنفسه وبمظهره، كثيرا ما يتفوق على الآخرين في أي حوار، وهو من الشخصيات المحبة للاطلاع وللقراءة يسعى لوسيع أفاقه الثقافية، شديد الذكاء، وهذا يساعده أيضا على سرعة تحقيق طموحاته في الحياة المهنية والاجتماعية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعاتها اليوم الاثنين، لمولود برج الجوزاء على الصعيد المهني، مؤكدة حسب الأفلاك، أن القمر موجود اليوم في وضع معاكس، وهذا يعني بعض المشاكل والأزمات، لهذا حاول أن تتجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ما زالت خبيرة الفلك والأبراج تحذرك اليوم مولود برج الجوزاء، من الوضع الفلكي، حيث أنه غير مستقر ودقيق في محور برجك، لهذا حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء لشريك حياتك أو للأحباب.