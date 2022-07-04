جار «فرارجي المعصرة» المقتول على يد صاحب ورشة: ضربه بحديدة عشان قفص فراخ

روى «جمعة. أ» أحد جيران «أحمد حريقة» المقتول على يد صاحب ورشة بسبب خلافات بينهما على وضع قفص فراخ بجوار ورشة المتهم، أن الجريمة بدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بضرب الضحية بآلة حادة على رأسه، ما أدى لوفاته، وأن المتهم والمجني عليه جيران منذ سنوات ولم يسبق أن حدث بينهما خلافا قبل ذلك، وأن ماحدث مجرد «ساعة شيطان» بينهما.

حزن بعد مقتل «حريقة»

ويضيف جار المجني عليه لـ«الوطن»، أن الجريمة وقعت في تمام الساعة الواحدة ظهر أمس الأحد، وأن المجني عليه يبلغ من العمر 18 عاما، من سكان منطقة عزبة الهجانة، حسن السمعة والكثير في المنطقة يشهد له بالأخلاق والاحترام، والجميع في حالة حزن شديدة، بعد سماع خبر مقتله، وان المجني عليه كان يجهز في الفترة الحالية نفسه لكي يتزوج قائلا: «طول عمره شقيان على لقمة عيشة ومايستاهلش يموت بالشكل ده».

بداية التفاصيل

تعود الجريمة المأساوية إلى تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة وفرارجي، وسقوط قتيل يدعى «أحمد» وشهرته «حريقة»، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لصاحب محل دواجن مصاب بآلة حادة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين صاحب ورشة والضحية بسبب خلافات الجيرة وقيام الضحية بوضع قفص دواجن بجوار ورشة الجاني وهو ما رفضه وتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

انتداب الطب الشرعي

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تم نقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها لكشف غموض الحادث.

الاستماع لشهود العيان

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان وقوع الجريمة، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف وجودهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث.