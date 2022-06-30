سعر البيتكوين يتراجع تحت مستوى 19000 دولار

انخفضت عملة البيتكوين العملة المشفرة الأشهر في العالم اليوم الخميس إلى ما دون 19000 دولار، إذ لا تزال أكبر عملة رقمية في العالم تتعرض لضغوط من مخاوف الاقتصاد الكلي وأزمة سيولة بين شركات التشفير رفيعة المستوى.

سعر البيتكوين الحالي

وتتداول عملة البيتكوين عند 19.143 دولارًا بانخفاض 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinDesk.

وانخفضت البيتكوين بحوالي 58% هذا العام، وانخفضت بأكثر من 70% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68.990 دولارًا في نوفمبر الماضي.

البيتكوين تتعرض للضغط

وقال إيف لونجشامب، رئيس الأبحاث في بنك سيبا الذي يركز على الأصول الرقمية لا تزال البيتكوين تتعرض للضغط مثل الأصول الأخرى، وأن مزيج التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة والركود يؤثر على العملات المشفرة.بحسب CNBC.

المستثمرون قلقون أيضا من التضخم القياسي

وأضاف، أن المستثمرون قلقون أيضًا من التضخم القياسي الذي يجبر البنوك المركزية العالمية على رفع أسعار الفائدة، ويثير هذا أيضًا مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

مشكلة سيولة عبر الشركات

وضربت قضايا السيولة شركات العملات المشفرة، وكشف انهيار سعر العملة المشفرة الأشهر في العالم عن طبيعة الاستدانة العالية للصناعة وتسبب في مشكلة سيولة عبر الشركات.

وتعرض صندوق التحوط Cryptocurrency Three Arrows Capital للتصفية هذا الأسبوع، بحسب CNBC.

أسواق الأسهم العالمية تحت الضغط

ولا تزال أسواق الأسهم العالمية تحت الضغط حيث يسير مؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة على المسار الصحيح نحو النصف الأول من العام منذ 1970.

وترتبط عملة البيتكوين ارتباطًا وثيقًا بحركة مؤشرات الأسهم وعلى وجه الخصوص مؤشر ناسداك. وتعرضت الأسهم لضغوط أثرت على سعر البيتكوين.