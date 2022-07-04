اعرف طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. وتحذير من هذه المخالفات

طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك، تصدرت تلك الكلمات محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير من المواطنين عن الطرق الصحيحة والمباشرة لإرسال شكواهم للجهاز والحصول على حقوقهم من بعض التُجار كارتفاع الأسعار أو فساد السلع وغيرها من الشكاوى .

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة اليوم 4 يوليو 2022، نوضح في التقرير التالي إجراءات وطريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك على النحو التالي:

طريقة تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

ويمكن للمواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال عدة طرق خصصها الجهاز للبت في مشاكل المواطنين وهي كالتالي:

- الطريقة الأولي: يمكن إرسال رسالة بالشكوى من خلال رقم الفاكس على هذا الرقم 0233055753.

- الطريقة الثانية: يمكن تقديم شكوى من خلال استخدام تطبيق الموبيل على جوجل ستور وأبل ستور.

-الطريقة الثالثة: يمكن تقديم شكوى في أحد المقار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، في 115 بالقرية الذكية، أو في مقره رقم 96 بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

- الطريقة الرابعة: تقديم شكوى لحماية المستهلك من خلال التواصل مع الجهاز من خلال رقم الخط الساخن «19588» أو من خلال رقم «الواتساب» 01577779999

- الطريقة الخامسة: يمكن تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال إرسال رسالة إلكترونية، على الرابط الإلكتروني الرسمي للجهاز عبر الضغط هنـــا، إذ يسهل الرابط تقديم الشكوى من خلال تسجيل البيانات الخاصة بك، ومحل الشكوى وبعد ذلك اضغط على التسجيل، وقم بالضغط على متابعة الشكوى، حتى يسهل عليك متابعة الشكوى سريعًا، عبر إدخال الرقم السري الذي سيظهر لك خلال عملية التسجيل.

مخالفات حذر منها جهاز حماية المستهلك

ووضع جهاز حماية المستهلك عدة مخالفات يعاقب عليها، ومنها العمل دون الحصول على تراخيص رسمية، تعمد حجب تداول السلع الحيوية والاستراتيجية لبيعها بأزيد من سعرها المحدد، العمل في سلع مجهولة وغير معلومة المصدر، مما يسبب أضرار للمستهلكين، بالإضافة لتجاهل الإعلان عن الأسعار وقيمة السلع المتداولة بشكل واضح، وأخيرا العمل في تداول سلع منتهية الصلاحية.