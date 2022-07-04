آخر تطورات واقعة انهيار غرفة صرف صحي بالقناطر: الضحايا يتبعون شركة مقاولات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال جثث 4 عمال من محافظتي المنوفية والغربية، بعدما لقوا مصرعهم في انهيار غرفة الصرف الصحي بمحطة قرنفيل، وجاري نقل الجثث للمستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المحطة تحت الإنشاء

وأوضحت التحقيقات في قضية مصرع 4 عمال في انهيار غرفة الصرف الصحي، أن العمال يتبعون شركات مقاولات كبرى يعمل لدى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن المحطة تحت الإنشاء والتشغيل التجريبي.

لجنة فحص الواقعة

كما تبين أن المحطة لم تُسلم حتى الآن، وأن الضحايا من محافظتي الغربية والمنوفية، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لجهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثث عقب انتشالها وعرضها على الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة من المحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب وشركة مياه القليوبية لفحص الأسباب.

كان 4 عمال لقوا مصرعهم، اليوم الاثنين، في انهيار غرفة صرف صحي، بقرية قرنفيل، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، وانتقلت الإسعاف والأجهزة المعنية لمحل البلاغ.