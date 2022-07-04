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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
03:14 م | الإثنين 04 يوليو 2022
ارشيفية

ارشيفية

لقي شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بناحية مزلقان أمام قرية أبو بلاسي التابعة لمركز فاقوس.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوفاة «أحمد. ك. م»، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ناحية قرية أبو بلاسي التابعة لمركز فاقوس.

نقل الجثة إلى المشرحة 

ونُقل الجثمان إلى المستشفى، وتم التحفظ عليه في المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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