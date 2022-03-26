هل يمكن استرداد أذون الخزانة لشراء شهادة الـ18%؟ «الأهلي ومصر» يجيبان

قالت مصادر مسؤولة ببنكي مصر والأهلي المصري، إنه يحق لأصحاب أذون الخزانة التصرف فيها بالبيع من خلال البنك في مزاد بسوق المال، وذلك في حال رغبوا في شراء الشهادة ذات العائد 18% والمطروحة من قبل البنكين لمدة سنة، بعائد شهري.

أضافت المصادر، أن آجال أذون الخزانة التي تتعدد من 3 شهور أو 6 أو 9 أو عام، تتميز بالمرونة أكثر من الشهادات التي لا يمكن استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر على الأقل من تاريخ ربط الشهادة، وبالتالي فإن العملاء الذي اشتروا شهادات بعد سبتمبر 2021 لن يتمكنوا من استرداد قيمتها في الوقت الحالي إلا ببلوغ فترة الـ6 أشهر على ربط الشهادة.

شهادة الـ18% لا تزال مطروحة في جميع الفروع

وأوضحت المصادر، أن شهادة الـ18% لا تزال مطروحة في جميع فروع البنكين بمختلف محافظات الجمهورية، وأن مدة هذه الشهادة عام واحد فقط، غير قابلة للتجديد، وبدورية عائد شهري، مشيرين إلى أن الشهادة تلقت 153 مليار جنيه في 4 أيام فقط من الطرح.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا شهادة ذات عائد 18% لمدة عام وبدورية عائد شهري، وذلك يوم الإثنين الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري ممثل في لجنة السياسة النقدية تحريك سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض في اجتماعه الاستثنائي الإثنين الماضي، مستبقاً بذلك الاجتماع الذي كان مقرراً الخميس الماضي 24 مارس الجاري.

العائد لأصحاب الودائع والمدخرات

ولم تطرح أي بنوك أخرى خلافاً لبنكي الأهلي المصري ومصر شهادات إدخارية تقدم نفس العائد لأصحاب الودائع والمدخرات، فضلاً عن قيام البنك الأهلي المصري بإعلان زيادة أسعار الفائدة على قروض التجزئة 3% اعتباراً من الثلاثاء الماضي.