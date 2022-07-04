رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج إلى 750 مليار دولار لإعادة الإعمار

قدّر رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، قبل قليل، تكلفة إعادة الإعمار بـ750 مليار دولار على الأقل، قائلاً إنّ بلاده بحاجة إلى تكلفة عالية من أجل إصلاح البنية التحتية، وفقًا لنبأ عاجل بثّته شبكة «سكاي نيوز عربية».

750 مليار دولار تكلفة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا

والشهر الماضي، أكد شميهال، خلال مؤتمر قمة البنية التحتية البريطانية الأوكرانية، أنّ إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا بلغت 104 مليارات دولار.

الحرب الروسية الأوكرانية

وألحقت الهجمات الروسية أضرارًا عديدة بما لا يقل عن 45 مليون متر مربع من المساكن، و656 مستشفى وأكثر من 1200 مؤسسة تعليمية، ونحو 25 ألف كيلومتر من الطرق و300 جسر و12 مطارًا.