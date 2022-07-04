«القابضة للمياه» تعتمد موازنة 13 شركة للعام المالي 2022-2023

عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 13 شركة، تابعة وهي: «مياه الشرب بالقاهرة- الصرف الصحى بالقاهرة- مياه الشرب بالاسكندرية- الصرف الصحى بالاسكندرية- الفيوم- بني سويف- دمياط- البحر الأحمر- الأقصر- الغربية- المنوفية- الجيزة- سوهاج»، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة.

اتخاذ الشركات كل الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالي 2022-2023، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات.

التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لخدمة المواطنين

وجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

استكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة

وأكد «رسلان» في بيان للشركة، أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالي 2022- 2023، تعكس تحسن أداء الشركات، ما يعد مؤشرا إيجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسئوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين، وتطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الانتاج المستهدفة، والإستفادة من الأصول والإستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للحصول على شهادة الإعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

وكلف رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية، لمشروعات مبادرة حياة كريمة، وتحديث الموقف التنفيذى أولا بأول، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات المبادرة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، واجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع.

تفعيل اجراءات ترشيد الطاقة

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستويين الإداراى والفنى، وتفعيل اجراءات ترشيد الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى.